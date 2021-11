Rencontre culture numérique : éducation aux médias et à l’information

Un événement organisé par le Ministère de la Culture qui réunit de nombreuses organisations impliquées dans le champ de l’éducation aux médias et à l’information. Mercredi 17 novembre 2021.

Une rencontre réunissant un spectre très large d’organisations actrices de l’éducation aux médias au sens le plus large du terme.

A noter la présence de l’Onde porteuse, un projet à la fois radiophonique – en FM sur Clermont-Ferrand, d’ateliers d’insertion professionnelle et chantier. Ce projet a été créé et est porté par Charlotte Waelti, campusienne de la première heure et même présidente du réseau Iastar France en 2011 ; elle est aujourd’hui aujourd’hui devenue professionnelle et développe des activités très importantes dans le champ de l’éducation aux médias.

Plus d’informations et inscriptions : www.rencontres-numeriques.org/2021/