Conference on Migration and Media Awareness 2021

Une rencontre internationale sur les questions migratoires et leurs traitements médiatiques.

Expositions, débats, présentations, projections de films et rencontres sur une thématique primordiale, celle des migrations.

Pendant 3 jours, de nombreuses personnes, actrices des médias, d’organisations non-lucratives et de simples curieux(-ses) ont pu échanger. Parmi les sujets figuraient les radios et leurs bénévoles, des questionnements sur le traitement médiatique et l’existence de différentes façon de narrer médiatiquement les questions migratoires, des présentations d’initiatives telles les réseaux de femmes journalistes en Afrique et ailleurs,…

Quelques initiatives et personnes ressources rencontrées sur place :

Radio Refugee Network

#MMM Migrant Media Network

Our Voice RDL

Sara Creta, documentariste

Larry Macaulay, super acteur et organisateur du CMMA

CMFE, Community Media Forum Europe