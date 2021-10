Entreprendre dans l’associatif | la semaine CREATIV’

Radio Campus France participe à la semaine CREATIV’ aux côtés d’Animafacet Pépite France – Le premier réseau d’étudiants entrepreneurs. Une semaine pour aborder l’entrepreneuriat sous toutes ses formes : associatif, social et solidaire, intrapreneuriat, etc…

Dans cette nouvelle série documentaire, nous avons choisi de faire parler des entrepreneur.se.s de l’associatif et de la solidarité étudiante. Une série de PODCASTSà 🎧 ici :

CREATIV 2021

Une semaine pour échanger avec les différents acteurs de l’entrepreneuriat français et en savoir plus sur les outils spécifiquement pensés pour les étudiants, comme le Statut National Étudiant-Entrepreneur ou encore les Pépite, qui sont des structures entièrement dédiées à l’accompagnement des projets étudiants. Enfin, certains événements vous permettront d’échanger avec des étudiants-entrepreneurs. L’occasion de leur poser vos questions et de bénéficier de leur expérience si un projet vous trotte en tête mais que vous hésitez à franchir le pas. www.creativ-entreprendre.org