Chaud devant ! Les radios Campus aux Assises du journalisme

Pour la 14e édition des Assises du Journalisme, les radios Campus relancent « La Fabrique » , un espace de production et d’échange rassemblant des médias associatifs de proximité et l’ensemble du réseau Radio Campus France. Objectif : se questionner sur les rôles et les actions des médias locaux associatifs face à l’urgence climatique.

Des ateliers radios pour les plus jeunes et une focale dirigée vers les médias associatifs, voici la promesse faite aux auditeur.ice.s, publics et participant.e.s aux Assises 2021.

Sous la houlette de Radio Campus Tours, notre action se déploie ainsi :

– mise en place d’ateliers radios à destination collégiens et lycéens de Tours. Au total 170 jeunes pourront faire et apprendre de la radio avec nous?

– En DIRECT sur les radios du réseau Campus chaque jour de 13h à 14h Deux grandes émissions, magazine et résumés de l’événement, nos billets et chroniques, extrait des meilleurs moment en ateliers, extrait de grands entretiens et débats sur le plateau de la Fabrique de la journée.

– des grands entretiens avec des invités des Assises seront à retrouver chaque jour en podcast et sur webradio spéciale Assises 2021.

– un plateau média studio ouvert au public, à disposition des médias de proximité invités : Radio Parleur, l’Onde Porteuse, Le Chantier, Jets d’Encres, La radio du Lycée Jean Monet, et bien d’autres. Toutes et tous proposerons des contenus sur notre antenne durant trois jours et intégreront notre rédaction.

Ecouter nous sur en FM/DAB+ sur votre radio Campus préférées et sur le web sur notre nouveau player radio :

[nouveauté] player radio Campus

A noter également la présence de membres des radios Campus à l’occasion du programme EMI (Education aux médias) des Assises lors d’une table ronde organisée par les Assises mercredi 29 septembre :

ENSEIGNER L’EMI À L’UNIVERSITÉ

9H15 – 10H45 – Salle Gabrielle à MAME Tours

Avec Serge BARBET, directeur délégué du Centre de Liaison de l’Enseignement et des Médias d’Information (CLEMI) ; Thomas BRAUN, vice-président Radio Campus Lorraine ; Divina FRAU-MEIGS, professeur à la Sorbonne Nouvelle, présidente de Savoir*Deveniret présidente de GAPMIL Europe. Animé par Emmanuel FROCHOT, délégué général de Radio Phoenix(Campus Caen).

infos : www.journalisme.com