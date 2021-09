Promesse d’évasion pour la Nuit Européenne des chercheur.e.s

Après une édition 2020 100% numérique, la Nuit Européenne des Chercheur·es renoue avec l’art de la rencontre et vous propose de prendre l’air lors d’un événement sur le thème des Voyages ! Les voyages scientifiques portent-ils le même imaginaire que les voyages culturels ? Comment la recherche permet-elle de voyager dans le temps et l’espace ? Les voyages forment-ils la recherche ?

Vendredi 24 septembre, plus de 100 chercheuses et chercheurs partageront avec vous leurs recherches via des rendez-vous tout public dans 14 villes en France, mais également en radio et sur le Web !

La Nuit Européenne de chercheur.e.s. c’est toute la journée et la nuit du 24 septembre en direct et en podcast sur le www.nuitdeschercheurs-france.eu et www.radiocampus.fr

TÊTES CHERCHEUSES, LE PODCAST

Radio Campus et les radios partenaires présentent « Têtes chercheuses » voyage au coeur des sciences participatives dans la recherche. Un podcast produit dans le cadre de La Nuit Européenne des Chercheur.e.s. 2021, avec le soutien du Ministère de la Culture.

Les sciences participatives sont « des formes de production de connaissances scientifiques auxquelles des acteurs non-scientifiques-professionnels — qu’il s’agisse d’individus ou de groupes — participent de façon active et délibérée » wikipedia. Cette année encore Radio Campus continue d’explorer l’usage des sciences participatives dans le territoire de la recherche scientifique et culturelle.



LES ÉMISSIONS EN DIRECT & EN PUBLIC DE LA NUIT 2021

Écouter tous les programmes en direct sur le web depuis un seul espace avec notre nouveau ☝️ player Radio Campus France ☝️

Dijon, Radio Dijon Campus en direct de 12h30 à 13h30

Une émission spéciale consacrée à la Nuit des chercheur.e.s à Dijon avec quatre invités, Elise Cellier Holzem, une organisatrice de la Nuit; ainsi que trois chercheurs :

– Benoit Coquard, le sociologue travaillant sur les territoires ruraux et auteur du livre connu “Ceux qui restent”, attaché à l’Université de Bourgogne.

– Emmanuel Fara un paléontologue reconnu qui travaille sur la qualité du registre fossile et étudie l’évolution de la diversité passée. Attaché à l’Université de Bourgogne également.

– Yannick la Garrigue, un psychologue qui étudie le langage chez les enfants dans les écoles maternelles. Attaché à l’Université de Bourgogne comme les deux autres chercheurs.

Angers, Radio Campus Angers (en direct de 19h à 20h)

Plateau en direct sur le Campus Saint-Serge. Une heure de rencontres avec des chercheur.e.s. Ils présenteront leurs travaux de recherches. Quelques uns de nos intervenant.es :

David Rousseau : chercheur au laboratoire LARIS, Université d’Angers

Amélie Chatel : chercheure au laboratoire BIOSSE / Mer Molécule Santé, Universitaire Catholique de l’Ouest

Ronan Symoneaux : chercheur au laboratoire GRAPPE, École Supérieure d’Agricultures

Charles Mareau : chercheur au laboratoire LAMPA, École Nationale Supérieure d’Arts et Métiers

Jean-Marc Minier : Directeur de la Maison de l’Europe 49

Brest, Radio U (en direct de 20h à 21h30)

Cette soirée en direct d’Océanopolis, le public pourra découvrir de manière divertissante les innovations des chercheur.e.s breton.ne.s. 130 scientifiques répartis sur 25 stands sont attendus. Radio U sera sur place en direct de 20h à 21h30 et en public. En compagnie de Myrina Boulais du Pôle Mer Atlantique avec son projet « Under The Pole », Marion Gueguanton de l’unité Études des Écosystèmes Profonds de l’Ifremer et Ronan Perrot de Pegase (l’Association Française d’Astronomie de Saint-Renan) échanges autour du voyage et l’exploration des mondes inconnus. Toujours sur le thème du voyage, mais cette fois-ci dans le cerveau humain, l’équipe radio recevra Cécile Voisset et Gaëlle Friocourt du groupe PRIME de l’INSERM (Institut national de la santé et de la recherche médicale).

Saint-Etienne, Radio Campus Saint-Etienne (18h30-23h)

Une soirée conviviale et originale : la Fabuleuse Cantine @ Les Forces Motrices,

18h30 / 23h sur Youtube et radio campus saint-Etienne. 4 parcours croisés animés par Radio Campus SaintÉ & Une table ronde de cherch eur.e.s un une animateur animatrice de la radio. Des interview sur le pouce sur le vélo, le bäton, la doudoune et une contre carte postale !

Limoges, Beaub FM (en podcast)

Réalisation de 5 cartes postales sonores et Animation conférence « Regards croisés sur le voyage ». François Reynaud, imagerie spatiale à XLIM (Limoges)/ Gaëlle Tallet archéologue au laboratoire CRIHAM (Limoges)/ Bertrand Westphal Professeur de littérature EHIC(Limoges) / Gisèle Lecomte Matériaux phyllosilicatés IRCER (Limoges).

Toulouse, Campus FM (20h-22h)

Vendredi 24 septembre, embarquez pour la 17e Nuit européenne des chercheur·e·s – plongée nocturne dans le monde de la recherche – autour du thème “Les voyages”.

Une émission spéciale “Chercheur.e.s on air” en direct du Quai des Savoirs. Avec

C.Jeandel, océanographen directrice de recherche au CNRS, co-cheffe de la mission SWING – Toulouse.

F. Pitout, astrophysique, IRAP/OMP . Le voyage du Soleil à la Terre, la météo de l’espace et les aurores polaires & voyage au Spitzberg pendant la nuit polaire

V.Czerniak, Univ.Toulouse – Laboratoire Travaux et Recherches Archéologiques sur les Cultures, les Espaces et les Sociétés-TRACES, La peinture murale dans les édifices du Moyen Âge.

H.Tranin, Université Toulouse III – Paul Sabatier, Institut de Recherche en Astrophysique et Planétologie, La classification des sources de rayons X.

S.Cravatte, IIRD, LEGOS,, dynamique océanique équatoriale et en variabilité climatique dans le Pacifique tropical.

Marseille, Radio Grenouille (en direct 20h30 à 22h)

Bivouac radiophonique avec six chercheurs invités suivi d’un DJ Set

Thaïlande : Louise Pichard-Bertaux (Irasia, langage de protestation notamment sur les réseaux sociaux)

Sénégal : Sylvie Bredeloup (LPED, travail socio sur imaginaire autour des transports au Sénégal) avec une partie de l’installation d’une “chambre de migrant”

Multi pays : intervenants Constance Degourcy (sociologue laboratoire Mesopolhis) et direction artistique Christian Delecluse pour le projet cargo art-science, voyages entre France et pays du Maghreb, approche multi-disciplinaire et multi thématiques (décolonisation, enjeux de religion, égalité, migration, mobilité). Projet d’un conteneur (figure de la mondialisation) avec enregistrements sonores issus de captations dans différents pays qui commenceront à partir de janvier 2022.

Tunisie : Solenn de Larminat (archéologue, site archéologique de Thaenae, CCJ) en binôme avec Salem Mokni de l’université de Sfax

Royaume-Uni : Marc Calvini (valorisation féminisme espace public, carto collaborative mondiale LERMA)

Focus expos art-science : Isabelle Rochemars (expo diatomée)

Bordeaux, RC Bordeaux (en direct de 19h00 à 21h00)

Rendez-vous à Cap Sciences Bordeaux pour une émission en direct et en public de 19h à 21h. « Chercheurs sur les ondes ». Thématique : Les voyages de recherche(s). Animée par Radio Campus Bordeaux et les Dealers de science – étudiants du master Médiation des sciences de l’Université Bordeaux Montaigne.

Invités :

BENETEAU Rael, CLIMAS, l’univers du cinéma sonore américain

BUSTIN Aurélien, IHU Lyrics, Cardiologie

CANIONI Lionel, CELIA, Photonique

CHARLOT Patrick, LAB, Astrophysique

MAXWELL Tania, ISPA, Biodiversité

SAÏGHI Sylvain, IMS, Electronique

FRANCOIS Urielle, IINS, Neurosciences

K/BIDY Julie, LACES, Sport

Besançon, RC Besançon (en direct de 20h à 21h)

Radio Campus Besançon en bivouac sur l’Esplanade du Musée des Beaux Arts et d’Archéologie. Sur place, quelques tentes, des torches, un feu de camp : l’équipe de RCB proposera une émission de 20h à 21h au coin du feu à la rencontre de chercheur.e.s, entre histoires de recherches et marshmallows grillés. Invité.e.s : Sarah Anderson, astronome / Nicolas Ben Mustapha, historien / Valentin Chevassu, archéologue / Romain Tabusse, ingénieur / Frédérique Guimbert, écotoxicologue.

Paris, RC Paris (en direct de 20h à 21h)

Emission spéciale en hors-les-murs depuis l’Espace Pierre-Gilles de Gennes le 24 de 20h à 21h, la première de la saison de « Paraît qu’elle est ronde », l’émission qui fait suite à « Euroscope », avec toujours un regard décryptant l’actualité politique à travers les médias et une focale élargie au monde entier. A l’occasion de cette Nuit sur « le voyage », PQER revient sur la situation en Afghanistan avec en invité un chercheur sur l’histoire de l’Afghanistan.