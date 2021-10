Radio Campus soutien : Sortez moi ces Trolls de là !

Contrer les discours de haine et les discrimination à l’égard des religions en Europe, Get The Trolls Out! (GTTO), une action réunissant plusieurs organisations non-lucratives. Relever des fausses informations propulsées dans les médias et tenter de les contrer en apportant des éclairages sur le sujet en question. Comment ? Écoutez l’épisode français du mois de septembre.

Les objectifs du programme sont répartis entre plusieurs objectifs. Le premier consiste à engager des organismes de la société civile à identifier et pointer toute forme d’intolérance et de xénophobie à l’attention des minorités. A cela, l’action se proposer également de répondre aux stéréotypes, casser les discours extrémistes en fabricant des contenus pour les médias associatifs. Et dernier objectif, GTTO cherche à consolider et étendre un réseau de défenseurs des droits de l’humain et jeunes activistes engagés contre l’intolérance et la discrimination.

NOUVEL ÉPISODE – SEPTEMBRE

Radio Campus France · Get The Trolls Out – l’islamo-gauchisme à l’université ?

Essai radiophonique pour comprendre d’où vient le concept d’islamo-gauchisme utilisé à tout va dans de nombreuses communications politiques et partisanes. Plusieurs entretiens avec des chercheur-e-s parmi lesquel-le-s :

Maboula Soumahoro : Maîtresse de conférence à l’Université de Tours, Membre du laboratoire interactions culturelles et discursives, membre du cercle d’études afro-américaines et de la diaspora de Paris ;

Juliette Grange : agrégée de Philosophie, docteur d’état en Philosophie moderne à l’Université de Tours, chercheuse pour le laboratoire interactions culturelles et discursives ;

Julien Giry, docteur en sciences politiques qualifié aux fonctions de maître de conférence en sciences politiques, sociologie et aux sciences de l’information et de la communication, membre du programme ANR VIJIE pour vérification de l’information dans le journalisme sur Internet et dans l’espace public ;

Un programme radiophonique réalisé par Mélissa P. Wyckhuyse, journaliste chez Radio Campus Tours

Pays concernés par GTTO: Belgique, France, Allemagne, Grèce, Hongrie, Pologne, Grande-Bretagne

Les partenaires du projet : European Network on Religion and Belief (ENORB), Ligue Internationale Contre le Racisme et l’Antisémitisme (Licra), Amadeu Antonio Stiftung (AAS), European Union of Jewish Students (EUJS), KARPOS, The Center for Independent Journalism (CIJ), and Never Again Association et Media Diversity Institute (MDI) principale organisation coordinatrice du programme GTTO

Plus d’ information sur https://getthetrollsout.org/

Episode radiophonique précédent : une réalisation de Radio Dreyeckland (D) pour contrer des discours islamophobes en Allemagne –> https://rdl.de/beitrag/our-voice-die-stimme-der-unsichtbaren-12052021

In cooperation with Community Media Forum Europe (CMFE)