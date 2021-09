LES CAMPUS EN DIRECT DU FESTIVAL HOP POP HOP 2021

Situé dans le coeur de la cité d’Orléans, festival urbain et central, déambuler entre les scènes principales au Hop Pop Hop est un vrai regal de fin d’été. Les lieux choisis tout comme les jeunes talents invités au festival sont le reflet de l’incroyable patrimoine et du dynamisme de la ville d’Orléans.

maginé et porté par l’équipe de l’Astrolabe – Scène de Musiques Actuelles à Orléans – Hop Pop Hop ambitionne de réveiller les corps et les esprits pour cette 6e édition. Un jeune festival donc mais un festival tourné vers l’avenir car plus que jamais dédié à la découverte à l’émergence des nouvelles esthétiques musicales et ce dans tous les registres. Kepa, Danse Musique Rhône Alpes, Lova Lova, Serpentou encore Souleancesont autant de surprises musicales et scéniques que celles auxquelles nous avions assisté lors des éditions précédentes. On se remémore les perfs de Quinze quinze, Squid, Altin Gün, Lucie Anthunes, Calling Maryanou encore Ouai Stéphanepour ne citer qu’elleux.

Pour cette édition 2021 du festival Hop Pop Hop , les radios Campus s’installeront à nouveau au 108, tiers lieu culturel bouillon d’énergie associative. Sous la houlette de Radio Campus Orléans, avec le réseau Radio Campus France – accompagné cette année de journalistes membres bénévoles de Radio Campus Tours, Radio Campus Angers, Radio Campus Paris -, mettons les petits plats dans les grands. Avec deux grands magazines musicaux en direct avec les artistes invités, en direct des showcases rien que pour nos auditeurs, également des lives enregistrés venir humer l’ambiance unique de cette évènement singulier. Tous ces programmes seront à découvrir sur les antennes, mais également en podcast sur notre site et les grandes plateformes.

En attendant Hop Pop Hop, voici une sélection de découvertes à ne pas manquer pendant le festival :

