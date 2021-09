Prix universitaire Megalizzi & Orent-Niedzielski

Vous avez réalisé un mémoire ou un travail universitaire sur les médias étudiants ou universitaires ? Faites connaître votre travail et gagnez un prix. Une initiative de nos partenaires radiophoniques italiens Raduni et hommage à nos camarades journalistes disparus.

L’appel à candidatures au prix est officiellement lancé pour l’édition 2021. RadUni a créé ce prix en hommage à Antonio Megalizzi et Bartosz Orent-Niedzielski, nos deux amis impliqués dans Europhonica et disparus prématurément dans le tragique attentat de décembre 2018 à Strasbourg.

Cette décision découle de la volonté de l’ensemble de l’association et des ses partenaires d’honorer la mémoire de nos collègues et de souligner le rôle particulier que les radios étudiantes et universitaires jouent dans la transmission et la communication de la Recherche. Ce prix entend mettre en valeur les recherches effectuées sur les radios universitaires et/ou, de manière plus générale, sur les médias universitaires ou collectifs (associatifs, bénévoles) en tant qu’outils de communication novateurs, d’un point de vue organisationnel, conceptuel, artistique et opérationnel.

Le concours vise à décerner un prix à l’auteur-e d’un mémoire présenté au sein d’une université établie dans un État membre de l’Union européenne et qui traite des radios universitaires et/ou, de manière plus générale, des médias universitaires ou collectifs. Il est ouvert aux détenteurs d’un diplôme de premier ou de deuxième cycle. Cet appel à candidatures est disponible en 24 langues.

Cet appel a été traduit par l’unité Audio et podcasts du Parlement européen dans le cadre d’un partenariat. L’appel restera ouvert jusqu’au 30 septembre 2021. Pour connaître tous les détails pratiques relatifs à l’envoi des candidatures et les exigences en matière de participation, veuillez vous référer à l’avis de concours. Avis prix universitaire, édition 2021 Pour plus d’informations, veuillez contacter project@raduni.org ou Radio Campus France.